據悉，拜登政府已接近完成對美國制裁政策的全面評估，評估內容料將在夏末公布。雖然相關細節仍在敲定，但拜登政府官員已通過一系列行動為這一新戰略的構成做鋪墊，包括計劃放寬對伊朗的整體經濟制裁。

美國現任和前任政府官員、以及即將上任的官員在國會會議上也陳述了拜登這一戰略的細節。

新戰略將較特朗普政府的做法進行重大調整；與前幾屆政府相比，特朗普政府更頻繁地將制裁作為外交政策工具，用於全面打擊伊朗、朝鮮、委內瑞拉和其他地方的經濟部門，目的是向對手施加經濟壓力。

這些制裁成功地將伊朗和委內瑞拉的經濟拖入萎縮泥潭，並切斷了朝鮮與全球金融和貿易網絡的聯繫，實現了短期目標。

然而，這種施壓並沒有促成外交方面達成重大協議，也沒有造成對手的行為發生實質性變化，令人們對制裁作為一種獨立工具的價值產生了疑問。

拜登政府及其即將上任的官員堅持認為，制裁的使用必須配合更大範圍的外交努力進行，包括盟國的合作和相關形式的勸服，以實現外交政策目標。

其他報道

恒指跌勢未止 半日跌163點 科技股、藥股拖低大市

中國利郎上半年「LILANZ」產品零售額升25%至30%

藥監局發抗腫瘤藥意見稿 藥股下挫 藥明生物曾跌14%

滬指半日跌18點 創板指失守3300點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

中移動建芯片公司 攻物聯網芯片製造業

觀察本港疫情發展 港澳通關便利條件有變

小米擬發行美元優先債券

香港PMI回落 企業對前景維持樂觀 料今年GDP增6.8%

恒指失守28000點大關 創逾2個低位

恒指今早低開6點 理文化工盈喜升10%創52周高

滬指獨憔悴 人行淨回籠200億人幣

港股ADR升372點 美期、亞股向上

朝聚眼科超購112倍 小鵬汽車超購13倍

美股休市 歐股上升 布蘭特期油升至近3年高