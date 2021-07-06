拜登政府將減少使用制裁措施
文章日期：2021年7月6日 12:16
《華爾街日報》報道，據消息人士透露，拜登政府正調整美國對懲罰性制裁舉措的使用，目的是減少全面施壓行動，避免連帶經濟損失，並與盟友聯合而非單方面採取行動。
據悉，拜登政府已接近完成對美國制裁政策的全面評估，評估內容料將在夏末公布。雖然相關細節仍在敲定，但拜登政府官員已通過一系列行動為這一新戰略的構成做鋪墊，包括計劃放寬對伊朗的整體經濟制裁。
美國現任和前任政府官員、以及即將上任的官員在國會會議上也陳述了拜登這一戰略的細節。
新戰略將較特朗普政府的做法進行重大調整；與前幾屆政府相比，特朗普政府更頻繁地將制裁作為外交政策工具，用於全面打擊伊朗、朝鮮、委內瑞拉和其他地方的經濟部門，目的是向對手施加經濟壓力。
這些制裁成功地將伊朗和委內瑞拉的經濟拖入萎縮泥潭，並切斷了朝鮮與全球金融和貿易網絡的聯繫，實現了短期目標。
然而，這種施壓並沒有促成外交方面達成重大協議，也沒有造成對手的行為發生實質性變化，令人們對制裁作為一種獨立工具的價值產生了疑問。
拜登政府及其即將上任的官員堅持認為，制裁的使用必須配合更大範圍的外交努力進行，包括盟國的合作和相關形式的勸服，以實現外交政策目標。
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