港元現報7.7682元貶值9點子，曾貶值最多15點子，報7.7688元，亦曾升值最多1點子，報7.7672元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03396%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.05339%；2星期HIBOR跌0.65點子至0.05833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.16893%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.25946%；12個月期HIBOR跌0.25點子至0.36375%。

美元指數現報92.161貶值0.051點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.10288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0088%，連續5日收窄，利差是2021年6月28日後最低，當日差距為-0.0118%。

對上一次連續5日收窄，是2021年6月16日，當日利差報0.0091%。

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