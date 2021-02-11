港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日
文章日期：2021年7月6日 11:19
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.14點子至0.09411%，是2021年6月28日後最低，當日報0.09244%。
港元現報7.7682元貶值9點子，曾貶值最多15點子，報7.7688元，亦曾升值最多1點子，報7.7672元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03396%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.05339%；2星期HIBOR跌0.65點子至0.05833%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.16893%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.25946%；12個月期HIBOR跌0.25點子至0.36375%。
美元指數現報92.161貶值0.051點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.10288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0088%，連續5日收窄，利差是2021年6月28日後最低，當日差距為-0.0118%。
對上一次連續5日收窄，是2021年6月16日，當日利差報0.0091%。
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