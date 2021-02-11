IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan 表示，「最新指數顯示，香港私營經濟於6月份隨疫情回穩而持續好轉，惟增長率呈輕微回落。由於疫情在亞太地區復燃，因此海外需求放緩並不足為奇。私營企業繼續承受價格壓力。在薪資上漲、就業人手減少的趨勢下，企業的勞動力緊絀，而這個現象在其他進行PMI研究調查的國家或地區亦有出現，有待進一步觀察。整體而言，私營企業於6月份對未來12個月的業務前景維持樂觀，毋疑是良好的徵兆。IHS Markit 預測，2021年本地生產總值(GDP)增長有6.8%」。

期內，產出指數與新訂單指數皆從高位回落，使6月份PMI增長減慢。企業的產量與客戶需求雖維持增長，但擴張率已從5月份逾三年的高位下滑。業者普遍指出，香港的經濟環境隨疫情回穩而持續改善。

資料顯示，海外買家因疫情再度爆發而緊縮採購，導致香港企業6月份的出口需求減少，當中包括從內地新接的業務，也在5月份短暫回升後縮減。由於訂單需求與生產增長同時回軟，因此企業更加審慎採購。若干業者表示曾於上月積極增購投入品，所以在6月份作出回調。另一方面，企業的採購庫存水平亦見下跌，但幅度輕微。

供應商的供貨表現曾於4月份短暫改善，但至6月份卻又接連兩月倒退，而配送時間更以2月份以來的最高速率延長。企業表示，除原材料短缺、航運延誤之外，勞動力緊也是付貨履行時間拖延的原因之一。

企業6月份連續第三個月積壓工作，但累積幅度已較上月放緩。

目前，整體投入價格已連升第九個月，反映私營企業的價格壓力日益沉重，惟6月份升幅已見回落。綜觀而言，薪資成本與採購成本皆有上揚，促使企業繼續將成本負擔轉嫁客戶。

香港6月份的樂觀情緒較上月減退，但業者依然看好前景，惟就業水平並未因此受惠，且連續第二個月溫和縮減。

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