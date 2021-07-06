恒指今早低開6點 理文化工盈喜升10%創52周高
文章日期：2021年7月6日 09:29
恒指今早低開6點或0.03%，報28136點，成交金額24億元；國指今早低開2點或0.03%，報10271點。恒生科技指數開市報7700點，跌0.15%。
恒指10天線(28697.84點)及20天線(28689.75點)，齊齊跌穿50天線(28705.2點)。
藍籌18隻升，17隻下跌，23隻無升跌。中石油（0857）升1.56%，報3.91元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.55%，報45.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；申洲國際（2313）跌1.55%，報190元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1.01%，報136.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股11隻升，10隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報8.97元，升0.67%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報43.4元，跌0.8%。
阿里巴巴（9988）、小米（1810）等88億人幣入股蘇寧易購。阿里巴巴開市報205.2元，跌0.39%；小米開市報25.8元，跌0.58%。
上海電氣（2727）涉信息披露違法違規，中證監立案調查。上海電氣開市報2元，跌0.99%。
比亞迪（1211）6月汽車產銷量升逾五成。比亞迪開市報235.6元，升1.46%。
碧桂園（2007）上月賣樓收入533億人幣，按年跌13%。開市報8.58元，無升跌。
雅生活（3319）獲綠地2023至25年委聘管理不少於1500萬平方米物業。開市報36.05元，升1.55%。
花樣年（1777）13億人幣收購綠地旗下上海綠閔物管。開市報0.86元，升1.18%。
維他奶（0345）港區人力資源總監傳已離職。開市報25.95元，無升跌。
香格里拉（0069）推谷針抽獎B 中獎者可全年免費入住逾100間酒店。無成交，報7.31元。
傳中國市監局拒騰訊（0700）合併虎牙及鬥魚。騰訊開市報552元，跌0.36%。
雅居樂（3383）6月份合約銷售跌3.2%。開市報9.87元，跌0.4%。
理文化工（0746）發盈喜，料半年多賺最多2.8倍。創52周高，見5.61元，開市報5.61元，升10%。
融信中國（3301）6月合約銷售跌24.4%。無成交，報4.36元。
破底股方面
破底股包括，神州控股（0861）見52周低4.97元，開市報4.97元，跌1.19%；世茂集團（0813）見52周低18.66元，開市報18.66元，無升跌。