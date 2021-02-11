港股ADR升372點 美期、亞股向上
文章日期：2021年7月6日 08:44
美股休市，港股ADR升372點或1.31%，報28515點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.02%，折合報576.28元；阿里巴巴（9988）升2.63%，折合報211.43元；美團（3690）升6.5%，折合報305.66元；匯控（0005）跌0.77%，折合報44.8元；建行（0939）跌0.62%，折合報6.08元。
道期現升0.149%；標期現升0.08%；納期現升0.02%。日股變動不大現跌0.86點，，韓股現升0.27%，澳股現升0.36%。
今日焦點股份可留意：
阿里巴巴（9988）、小米（1810）等88億人幣入股蘇寧易購。
上海電氣（2727）涉信息披露違法違規，中證監立案調查。
比亞迪（1211）6月汽車產銷量升逾五成。
碧桂園（2007）上月賣樓收入533億人幣，按年跌13%。
雅生活（3319）獲綠地2023至25年委聘管理不少於1500萬平方米物業。
花樣年（1777）13億人幣收購綠地旗下上海綠閔物管。
維他奶（0345）港區人力資源總監傳已離職。
香格里拉（0069）推谷針抽獎B 中獎者可全年免費入住逾100間酒店。
傳中國市監局拒騰訊（0700）合併虎牙及鬥魚。
雅居樂（3383）6月份合約銷售跌3.2%。
理文化工（0746）發盈喜，料半年多賺最多2.8倍。
融信中國（3301）6月合約銷售跌24.4%。
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