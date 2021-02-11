根據政務司今年5月公布的修例建議，「起底」將賦予私隱專員刑事調查、檢控的權力。屆時私隱專員懷疑涉犯罪時，將有權力要求任何人士提供資訊、文件及回答問題；亦可以申請手令，進入處所搜查及檢取文件。此外，私隱專員亦可以向網絡平台服務者發信，要求平台糾正「起底」內容。

報道指出，該信件透過亞洲互聯網企業聯盟（Asia Internet Coalition，簡稱AIC）發出，信中科企表示，自身員工可能因他人發表的言論而遭到香港政府的刑事調查，對此感到憂慮。信件指出，唯一能避免這些制裁行為的辦法，只能是避免投資香港市場、為香港提供服務。

信件續指，聯盟認為，港府提出的立法「沒有必要」而且「與實際情況完全不相稱」，反而有機會打擊本港言論自由，令在網絡分享訊息成為罪行。

AIC董事總經理Jeff Paine指出，他及同業均反對「起底」行為，但港府提議的法案內容模糊，可能令互聯網平台、其員工捲入刑事調查，甚至遭到起訴。聯盟於信中建議，港府須對罪名給出更清晰的界定，並且與行業會面討論立法。

個人資料私隱專員公署向《華爾街日報》確認，收到了此信件。公署發言人回應該報時表示，修訂不會對言論自由造成任何負擔，法案亦已經清楚界定了刑事罪名的範圍。她續指，政府強烈反對修法會影響外國投資的任何說法。

根據「反起底法」修例建議，任何人在未經資料當事人同意下披露其個人資料；且意圖或罔顧該項披露是否會令資料當事人或其家人蒙受威脅、恐嚇、騷擾或心理傷害；並且該項披露導致資料當事人或其家人蒙受心理傷害，該人即犯「起底罪」。

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