許正宇指出，新監管涉及修訂《專業會計師條例》、《財務匯報局條例》兩項法例，鑒於涉及立法規模較廣，希望可於今年內通過改革框架；通過後，再於明年以附屬法例的形式，確定過渡安排及其他相應條例。他表示，擬待準備工作完成，再公布確切的新例生效時間。

許正宇又指出，正綜合預算，考慮新監管費用方面的安排，例如屆時或可暫緩新執業會計師註冊費用、機構註冊費用等，但暫時未有決定。

財庫局財經事務副秘書長許澤森則表示，港府早前批出4億元財匯局種子基金，現時資金剩餘一半，加上明年徵費，相信可足夠應付新改革。他表示，除規管改變，財匯局亦擬成立諮詢委員會，未來將有專業會計師、會計服務用家以及其他持份者，負責向當局提出建議。

多名建制派議員均對擴權表示支持，惟金融服務界議員張華峰表示，不理解財匯局新徵費安排。近期港交所公布，證券買賣雙方須繳納0.015基點的財匯局徵費，明年起生效。張華峰呻做法是「拖投資者落水」，並指財匯局擴大監管至私人公司，有經費需求，但普通投資者從其中獲益有限。許正宇則回應表示，相信市場質素提高，對所有持份者都有利。

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