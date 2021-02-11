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碧桂園上月賣樓收入533億人幣 按年跌13%

文章日期：2021年7月5日 19:03

碧桂園（2007）公布，2021年6月份的權益合約銷售額為533.3億元人民幣（下同），較2020年6月的609.6億元按年跌12.52%﹔2021年首6個月的權益合約銷售為3030.9億元，較2020年首6個月的權益合約銷售額2669.5億元按年升13.54%。

禹洲集團（1628）公布，2021年6月份的合約銷售額為110.18億元，較2020年6月份的121.1億元按年跌9%﹔2021年首6個月的合約銷售額為527.12億元，較2020年首6個月的428.5億元按年升23%。

融創中國（1918）公布，2021年6月份合約銷售額789.4億元人民幣（下同），按年增45%，2021年首六個月的合約銷售額3207.6億元，按年升64%。

萬科（2202）公布，2021年6月份合約銷售676.3億元，按年跌7.8%﹔2021年首六個月的合約銷售額3,544.3億元，按年升10.6%。

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