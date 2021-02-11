支付寶港台總經理李詠詩表示，消費劵整體登記踴躍。線下快閃店可為消費者透過AlipayHK領取消費劵，以及解答相關疑問，希望與SHOPLINE更緊密合作，幫助中小企簡單開設AlipayHK，做到線上線下一體化。

康泰昐消費劵受惠其網購平台HT Mall

受疫情打擊旅遊業，康泰旅行社於上年四月成立網購平台HT Mall，平台主要在外地採購外地手信及食品。HT Mall 透過SHOPLINE與AlipayHK合作，推出優惠劵、「賞上賞」抽獎等禮包優惠，吸引市民消費。康泰旅行社市場部助理總經理方慧儀指，HT Mall的不重複瀏覽人數超過100萬，是對業界是一枝強心針，由於目前仍然未能通關，外遊需求不大，估計HT Mall比旅行團更能受惠於消費劵。

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