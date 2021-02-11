SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費劵扶助中小企
文章日期：2021年7月5日 18:32
網絡開店平台SHOPLINE與AlipayHK合作，於中環IFC概念店推出「消費劵上劵」快閃店活動，聯乘康泰旅行社HT Mall 、LEGO、FILA等。SHOPLINE為新商戶推出「SHOPLINE版消費劵」，最高資助額為10000元，可用於物流、廣告等，為商家減低營運成本。SHOPLINE香港區總經理韋百濤指，商家可透過SHOPLINE最快做到14日開設網上商店，緊接消費劵推出。
支付寶港台總經理李詠詩表示，消費劵整體登記踴躍。線下快閃店可為消費者透過AlipayHK領取消費劵，以及解答相關疑問，希望與SHOPLINE更緊密合作，幫助中小企簡單開設AlipayHK，做到線上線下一體化。
康泰昐消費劵受惠其網購平台HT Mall
受疫情打擊旅遊業，康泰旅行社於上年四月成立網購平台HT Mall，平台主要在外地採購外地手信及食品。HT Mall 透過SHOPLINE與AlipayHK合作，推出優惠劵、「賞上賞」抽獎等禮包優惠，吸引市民消費。康泰旅行社市場部助理總經理方慧儀指，HT Mall的不重複瀏覽人數超過100萬，是對業界是一枝強心針，由於目前仍然未能通關，外遊需求不大，估計HT Mall比旅行團更能受惠於消費劵。
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