綠地於2017年8月以10億元人民幣入股雅生活，並取得20%權益後，近年多次減持持股，截至2020年底持股已降至7.5%或1億股。

據是次公告，自2017年雅生活與綠地建立戰略合作關係以來，公司為綠地控股及其項目業主提供了優質的物業管理服務以及多元化的增值服務。在2018年1月1日至2020年12月31日期間，公司基於合作框架協議以及於公開市場積極參與競標，自綠地承接的合約管理面積已大幅超過合作框架協議中規定的合計3000萬平方米保證及優先物業服務面積。同時，綠地控股在2021年及2022年將繼續嚴格執行合作框架協議。

鑒於雙方良好的合作往績及產生的業務協同，公司將與綠地控股持續發展和維護戰略合作夥伴關係，公司將作為綠地控股物業服務的重要供應商，於2021年至2025年期間持續承接綠地控股所開發的優質項目，保證及優先物業服務面積合計不少於3500萬平方米，同時雙方將積極在城市服務、智慧生活服務、業主增值服務等方面尋求其他合作機會。

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