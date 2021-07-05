同昤，根據協議條款，綠地實體同意於完成後五年期間，綠地方將委聘上海綠閔作為其戰略優先級商業相關物業的物業管理服務提供商，並每年向上海綠閔交付不少於500萬平方米的商業相關物業建築面積以作管理，期內合共不少於2500萬平方米。

綠地實體又進一步承諾於完成後三年期間，綠地每年將額外取得及為上海綠閔提供於中國一線或二線城市的商業相關物業項目以作管理，期內的合約建

築面積合共不少於60萬平方米﹔於完成後一年期間，其亦將就名為鄭州綠地全球商品貿易港的項目的前期物業管理服務自行或促使與上海綠閔訂立管理合約。

集團指，透過進行收購事項，可望擴大其物業管理業務，並為集團提供穩定項目來源。收購事項將壯大集團的物業管理業務規模，且對集團的長期發展裨益良

多。

花樣年以往亦曾出手，於2016年以20億元收購萬達物業，其後再由旗下物管公司彩生活（1778）於2017年以相同金額向母企收購萬達物業，當時主席潘軍曾表明，不直接由彩生活進行收購，是不想其（彩生活或現已於新三板退市的商業物管平台美易家（834669）一下子背負太重的財務指標，在1至2年的過渡期後，視乎和集團融合結果，再考慮是獨立運作，還是由彩生活和美易家分別吸收。

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