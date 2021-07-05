傳中國市監局拒騰訊合併虎牙及鬥魚
文章日期：2021年7月5日 17:40
《路透社》引述3名消息人士指，內地的反壟斷監管調查機構，計劃拒絕讓騰訊（0700）合併串流視頻遊戲網虎牙和鬥魚的建議，因是騰訊未有提供足夠的補救措施，去滿足國家市場監督管理總局設下的放棄獨家權要求。另有消息指出，由於市監局在騰訊提交首份提案，未能於180日內完成有關合併方案的審查，導致騰訊需要於最近撤回原有合併建議及要重新再提交新的備案。
包括虎牙、鬥魚及市監局均未有即時回應《路透社》的查詢。不過，另一方面，有消息指，騰訊計劃將搜索引擎搜狗私有化的建議，將預期於今個月獲市監局批准。資料顯示，騰訊是於去年提出將虎牙及鬥魚合併，藉此精簡在兩家公司的持股。目前騰訊是虎牙最大股東，持股36.9%，亦在鬥魚佔股逾三分之一股權，兩家公司均在美國上市，估計市值合共60億美元（466.1億港元）。據MobTech估計，虎牙及鬥魚已攤佔市場80%比率，擁有逾30億美元的市場價值。兩者在內地的市場排名已分別佔第一及第二，用家用於收看電競賽事及跟進專家玩家的動向。
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