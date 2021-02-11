The Pavilions Hotels & Resorts創辦人兼持有人Gordon Oldham表示，提供安全放心的靈活付款選擇，正是他們的下一步行動。集團旗下泰國布吉島和日本新雪谷的度假村，更設有可出售物業The Pavilions Residences，買家也將可以加密貨幣進行交易。該集團由7月7日起，讓賓客通過各酒店預訂中心直接預訂的賓客將可使用加密貨幣付款，在不久的將來，亦將透過網站預訂引擎提供此支付服務。Coindirect行政總裁兼聯合創辦人Jesse Hemson-Struthers表示，他們為合作夥伴提供一個支援40多種加密貨幣進行即時安全支付的專業平台。

該酒店集團最近亦宣佈推出新酒店，將旗下物業組合擴展至全球14個地點，包括新近於泰國開幕的The Pavilions Anana Krabi及即將於明年在菲律賓登場的The Pavilions El Nido, Palawan Island。集團其他現有的亞洲酒店遍佈於布吉島、峇里島、喜馬拉雅山、蒙古和新雪谷，歐洲的物業則分別位於阿姆斯特丹、馬德里、里斯本和羅馬。

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