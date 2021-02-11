The Pavilions Hotels成首個酒店集團接受加密貨幣付款
文章日期：2021年7月5日 17:09
在加密貨幣不斷發展之際，有首家酒店集團接受加密貨幣進行酒店預訂。The Pavilions Hotels & Resorts即將成為首個接受來自任何國家或地區的加密貨幣進行酒店預訂之國際精品酒店集團，藉此提升賓客體驗，其擬與加密貨幣服務供應商Coindirect合作，讓賓客全天候24小時使用比特幣、以太幣和其他40種虛擬貨幣進行付款交易。其相信可引領旅遊業界邁向安全網上支付的新時代。
The Pavilions Hotels & Resorts創辦人兼持有人Gordon Oldham表示，提供安全放心的靈活付款選擇，正是他們的下一步行動。集團旗下泰國布吉島和日本新雪谷的度假村，更設有可出售物業The Pavilions Residences，買家也將可以加密貨幣進行交易。該集團由7月7日起，讓賓客通過各酒店預訂中心直接預訂的賓客將可使用加密貨幣付款，在不久的將來，亦將透過網站預訂引擎提供此支付服務。Coindirect行政總裁兼聯合創辦人Jesse Hemson-Struthers表示，他們為合作夥伴提供一個支援40多種加密貨幣進行即時安全支付的專業平台。
該酒店集團最近亦宣佈推出新酒店，將旗下物業組合擴展至全球14個地點，包括新近於泰國開幕的The Pavilions Anana Krabi及即將於明年在菲律賓登場的The Pavilions El Nido, Palawan Island。集團其他現有的亞洲酒店遍佈於布吉島、峇里島、喜馬拉雅山、蒙古和新雪谷，歐洲的物業則分別位於阿姆斯特丹、馬德里、里斯本和羅馬。
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