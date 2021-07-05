科法斯指長，儘管經濟環境疲軟，但由於政府強有力的疫情響應政策，2020年的企業逾期付款情況有所改善，平均逾期付款時間降至五年來的最低點。在參與調查的9個經濟體和13個行業中，分別有6經濟體和10個行業表示逾期付款時間縮短的情況。亞太區的企業平均逾期付款時間從2019年的85天降至2020年的79天，達到2015年以來的最低水平，這反映了信用管理政策在持續收緊。

但是在香港及澳洲的信用風險仍逐步提高，兩地的應收款期均長達81天而最長，相比2019年，香港及澳洲的應收款期按年延長18天及45天。香港企業遭遇逾期付款的情況亦嚴重，一方面要授出較長數期，另一方面遭逾期還款由原來的55天，變成長達80天。當中更重要的是，表示超長逾期付款，即超過180天的情況，已經佔到年營業額2%以上的企業數目急劇增加，港企面對超長逾期還款按年大增47.5個百分點，達到66.1%高水平，他們的超長逾期付款佔營業額比例更超過20%，根據科法斯的經驗，80%的超長逾期付款永遠無法追回。同時，作為受疫情影響最嚴重的行業，零售、建築和交通運輸業遭遇超長逾期付款的情況最為嚴重，表示超長逾期付款佔到其年營業額的2%以上的企業數目增幅最大，表明這幾個行業的現金流風險有所增加。

至於新冠肺炎對企業經營的影響，在日本和台灣而言，需求減少是影響銷售額和現金流的首要原因；在中國，原材料價格上漲則是最常提及的原因。在印度，許多企業的運營依賴外來務工者，因而被提及的最大影響，就是封鎖措施造成經營活動中斷，從而導致勞動力不足。

受訪企業多預期今年經濟增長情況會改善，整體有80%受訪企業預計將迎來更高增長。除澳洲企業感到最樂觀外，印度、中國、馬來西亞及台灣分別有76%、73%、73%及71%感到樂觀，但是日本受訪企業只有61%表示今年的經濟增長會有改善。按行業劃分，汽車業對今年的銷售前景最有信心，達66%預期銷售會有增長。能源及金屬行業亦同樣有64%受訪者表示對銷售有信心。

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