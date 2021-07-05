融信中國6月合約銷售跌24.4%
文章日期：2021年7月5日 17:05
融信中國（3301）公布，2021年6月份單月合約銷售額148.43億元（下同），較2020年6月份單月合約銷售額196.3億元，按年跌24.4%。2021年首6個月的合約銷售829.7億元，較2020年首6個月的603.6億元按年升37.5%。
美的置業（3990）公布，2021年6月份單月合約銷售額為134.6億元，較2020年6月份的117億元按年升15%﹔2021年首6個月的合約銷售金額約825.9億元人民幣，較2020年首6個月的482億元按年升71.3%。
景瑞控股（1862）公布，2021年6月份單月合約銷售額34.39億元，較2020年6月份單月合約銷售額22.05億元，按年升近56%。2021年首6個月的合約銷售187.35億元，較2020年首6個月的76.7億元按年升144.3%。
世茂集團（0813）公布，2021年6月份單月合約銷售額為310億元，較2020年6月份的302億元按年升2.6%﹔2021年首6個月的合約銷售金額約1528億元，較2020年首6個月的1104.8億元按年升38.3%。
其他報道
恒指收市跌166點 科指跑輸 北水淨流出近4個月最多 歸創通橋升40%