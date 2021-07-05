證監會罰溢利證券行政總裁梁德成40萬
文章日期：2021年7月5日 16:53
證監會公布，溢利證券行政總裁、董事、合規主任兼洗錢報告主任梁德成未有遵守有關打擊洗錢的監管規定，對他進行譴責並處以40萬元罰款。證監會指出，於採取今次紀律行動前，已對溢利作出制裁，因該行早前處理第三者資金轉帳時，未能遵守反洗錢相關規定。
翻查資料，證監會於今年3月公布，溢利證券在2016年2月至10月期間，未有確保設有合適的保障，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。事件中，該行的兩名客戶有異常或可疑第三者資金轉帳，涉及轉帳金額逾9.84億元，但溢利未進行足夠審查，便處理及批准轉賬。證監當時對溢利證券處以500萬元罰款，以及對該行作出譴責。
證監會今日公告則指出，溢利的違規行為，可歸因於梁德成未能履行作為高層的職責。根據公告，梁批准了有關可疑轉帳；雖然他聲稱曾就此作出的查詢，但並沒有將查詢記錄在案。此外，他亦未有確保該行設立合適制度，培訓反洗錢事宜。
根據過往記錄，溢利早年曾涉及進行衍生權證造市活動，於2003年曾遭證監會嚴厲譴責，且當時梁德成的保證金融資人牌照遭吊銷14個月。
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