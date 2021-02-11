美股今日休市，恒指維持296點的高低波幅，收市跌166點或0.59%，報28143點，成交金額1653億元，較上日減少5.97%；國指跌141點或1.36%，報10274點。恒生科技指數收報7712點，跌2.28%，續跑輸恒指。