恒指收市跌166點 科指跑輸 北水淨流出近4個月最多 歸創通橋升40%
文章日期：2021年7月5日 16:27
美股今日休市，恒指維持296點的高低波幅，收市跌166點或0.59%，報28143點，成交金額1653億元，較上日減少5.97%；國指跌141點或1.36%，報10274點。恒生科技指數收報7712點，跌2.28%，續跑輸恒指。
藍籌39隻升，16隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升5.36%，收報24.55元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.99%，收報96.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；交行（3328）跌8.43%，收報4.78元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.59%，收報287元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低128點。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報242.6元，升2.54%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見170元，收報172.4元，跌5.9%。
北水南下合計淨流出108.68億元，是3月8日以來多，較上日增加54.26%，連續第2日流出，累計流出179.13億元。南水北上合計淨流入59.19億元人民幣，終止連續3日流出。
今早及隔晚消息股表現
歸創通橋（2190）今日上市，定價42.7元。收報60元，升40.52%。
羚邦集團（2230）公布，購買十部日本動畫及一部嗶哩嗶哩（9626）出品動畫。羚邦集團收報0.27元，升8%；嗶哩嗶哩收報900元，跌3.74%。
滴滴出行被指違規屬實，網信辦：App須在中國下架。「ATM」下跌，騰訊（0700）收報554元，跌3.57%；阿里巴巴（9988）收報206元，跌2.83%；美團（3690）收報287元，跌5.59%。其他科技股亦向下，百度（9888）收報185.3元，跌4.14%；快手（1024）創上市新低，見170元，收報172.4元，跌5.9%。
中證監開綠燈，白雲山（0874）獲准分拆廣州醫藥來港上市。收報23.65元，跌2.27%。
中升（0881）今年次季銷量增15%，引入高瓴集資30億元。創上市新高，見77元，收報71.7元，升2.94%。
中芯國際（0981）核心技術高層辭任，公司：對研發無重大不利影響。收報22.75元，跌2.15%。
維他奶（0345）在微博發表聲明，指早前內部信件非經授權，措辭不當。今早曾創13年最大跌幅，見52周低25元，收報25.95元，跌11.73%。
極氪向吉利（0175）母公司收購三公司部分股權，涉資20億元。吉利收報24.55元，升5.36%。
合景泰富（1813）6月預售額升27.8%。合景泰富收報10.3元，跌0.39%。
中國奧園（3883）首6個月合同銷售額增33%。奧園見52周低6.32元，收報6.34元，跌3.06%。
破頂股表現
本地地主股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見30.2元，收報30.2元，升1.51%；長實集團（1113）創52周高，見55元，收報54.3元，升0.84%；置富（0778）創52周高，見8.6元，收報8.55元，升1.91%；泓富（0808）創52周高，見3.2元，收報3.19元，升1.92%。
其他破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.13元，收報4.05元，升1.25%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.88元，收報14.82元，升13.65%；上海復旦（1385）創上市新高，見22.2元，收報20.25元，升1.76%；海豐國際（1308）創上市新高，見33.8元，收報32.8元，升0.92%；信利國際（0732）創52周高，見2.28元，收報2.24元，升7.69%；創夢天地（1119）創52周高，見5.39元，收報5.12元，升2.4%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.92元，收報5.89元，升3.33%；石四藥集團（2005）創52周高，見8.29元，收報8.09元，升11.89%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見56.9元，收報57元，跌3.39%；思考樂教育（1769）創上市新低，見3.07元，收報3.19元，跌4.78%；汽車之家（2518）創上市新低，見120.5元，收報121元，跌0.98%；網上車市（1490）創上市新低，見0.75元，收報0.89元，升15.58%；易居企業（2048）創上市新低，見5.76元，收報6元，跌1.15%；禹洲（1628）見52周低1.93元，收報1.94元，跌2.51%；佳兆業（1638）見52周低2.78元，收報2.84元，跌2.41%；龍光地產（3380）見52周低10.58元，收報10.66元，跌2.91%；世茂集團（0813）見52周低18.66元，收報18.66元，跌2.81%；時代中國（1233）見52周低8.56元，收報8.66元，跌1.7%；富力（2777）見52周低8.49元，收報8.61元，跌2.27%；花樣年（1777）見52周低0.85元，收報0.85元，跌2.3%；希望教育（1765）見52周低1.78元，收報1.8元，跌1.1%；睿見教育（6068）見52周低1.95元，收報1.97元，跌5.29%。