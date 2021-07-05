「國泰」將國泰航空、馬可孛羅會及「亞洲萬里通」匯聚為一，精簡與顧客互動的渠道，包括獲取會籍積分及使用里數的途徑。

全新的國泰聯營信用卡快將在香港率先面世，而煥然一新的會員計劃將於2022年上半年推出。

國泰強調，國泰航空依然是航空公司的環球品牌。現階段「國泰」只會在香港推出，而國泰航空則續為國泰在全球其他市場運作的品牌名稱。長遠而言，國泰冀將「國泰」尊尚旅遊生活品牌擴展至其他市場。

行政總裁鄧健榮表示，「國泰航空於過去75年來，憑藉穩固的實力、大家的信任及尊重，加上世界各地員工的努力耕耘，創造了不少佳績。有了這個基石，可以進軍旅遊生活品味的範疇，亦是成功推動新策略的關鍵」。

「『國泰』品牌的精髓，是環繞喜愛的旅遊體驗。很榮幸能夠透過旅遊帶來的喜悅，一直把顧客與世界不同的人、地點和體驗連繫起來」。

根據公司網站介紹，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會員可繼續如常累積及兌換「亞洲萬里通」里數。任何已累積的「亞洲萬里通」里數及會籍積分將轉移至革新的會員計劃。里數結餘及有效日期將維持不變，並將自動轉移至煥然一新的會員計劃。

網頁又稱新的會員計劃推出後有更多方法兌換里數，但目前未有細節，只表示敬請留意日後公佈有關累積會籍積分新方法的消息。

至於煥然一新的會員計劃名稱為何?國泰亦未有公布，只表示「將在 2022 年初公佈革煥然一新的會員計劃詳情，敬請密切留意」。