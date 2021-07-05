康聖環球（9960）來港招股，集資最多22億元。集團為內地首批獨立臨牀特檢服務商，尤其於血液學測檢服務有領先優勢，按收入計為內地最大獨立血液學臨牀特檢服務供應商、市佔率達42.3%。去年爆發的新冠疫情，集團亦有為武漢火神山、雷神山醫院提供新冠肺炎相關檢測服務，為去年集團開啟一門新收入來源。

撰文 盧嘉偉

康聖招股價最高9.78元，每手入場費4939.27元，將於7月16日掛牌。集團是次引入7名基石投資者，包括貝萊德、源峰基金、雪湖資本等，若以上限價計，基石投資者認購股份佔是次發售股份的49.1%（未計超額配售權）。集團主要股東除創辦人黃士昂醫生外（持股16.05%），由恒隆地產（0101）主席陳啟宗家族持有的五源資本亦透過HCA Investment持有約一成股權。

基石投資者佔發售股份49%

康聖為內地獨立臨牀檢驗機構（下簡稱「ICL」），並專注於提供「特檢」服務。簡單而言ICL即獨立於醫院體系，為醫院、藥廠、企業提供各類型檢測服務。至於「特檢」，是相對於「常規檢測」的另一範疇服務，是指未被列入《醫療機構臨牀檢驗項目目錄》的檢測項目。一般而言、特檢涉及複雜的技術及專門設備，入門門檻較高。中國ICL市場近年保持穩定增長，估計2020年至2025年複合年增長率達9.3%，當中於特檢市場增長率則估計為6.8%。增長動力主要源於ICL較傳統醫院自設的實驗室擁有更多資源及服務，成本效益突出；再者、目前內地公立醫院通常已超出負荷營運、私家醫院則基於成本控制考慮，兩者都更傾向採用第三方服務供應商。內地人口老化，醫療開支逐年增長亦是推動行業增長的動力。

內地人口老化 醫療開支逐年增

作為內地發展較早的ICL的企業，康聖目前擁有最大的特檢組合，能提供3500種檢驗項目、包括逾2300種血液學檢驗項目，包括良性和惡性血液系統疾病，以及白血病、增殖性骨髓疾病、多發性骨髓瘤、淋巴瘤及凝血病等關鍵子領域。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年按收入計，在整體ICL市場，康聖以4.1%市佔率排行第五大，當中於血液臨牀特檢市場，更以市佔率42.3%成為內地最大供應商，較排行第二名的市佔率高出12.1個百分點。集團目前總部設於武漢市，並於內地維持及營運7個專有實驗室，分別位於北京、上海、成都、烏魯木齊及天津。