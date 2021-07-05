花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，零售投資者或要更多留意下半年、第三季末多加留意聯儲局會後發言對減買債、加息看法，若有關看法為市場帶來波動性，致下半年股票市場出現大調整，可能會是零售投資者吸納部分類型股票的好機會。

黃指，下半年要留意行業基本面開始有反彈、改善，而市場仍未有投放信心的板塊，包括旅遊、酒店、部分房地產行業，該些行業或因部分經濟重啟措施出現，有少許受惠，是追落後方面較吸引的選擇；地域方面，英國、歐洲市場有改善，經濟有重啟，但未獲市場很大焦點，值得零售投資者增加少許配置；配置方面，由於通脹料會走高，投資者持倉可有多元化的資產，包括浮息債券、高息債、亞洲債券，配搭派息能增長之高質素股票。

黃認為，投資者亦要留意一些不可阻擋大趨勢，包括新能源、具顛覆性數碼革命發展、亞洲崛起、人口壽命延長，其中提到有健康護理的資產，現金流充足、估值較平，值得吸納。

美股方面，花旗下半年繼續偏好換馬至價值股策略；中資股方面，花旗認為內地政策緊縮或已接近尾聲，中國股市下半年表現有望改善，從相對估值看，中資股已接近值得吸納水平。港股方面，黃指上半年市場氣氛不好，投資者者正掌握官方監管力度水平，故對港股上半年專注不強，但下半年隨經濟進一步復蘇，中港、亞洲地方通關若有更多突破，或會改善恒指氣氛。

美元兌人民幣匯價長線睇5.6

花旗看好人民幣走勢，黃指，若內地入口性通脹持續，出口維持強勢，相信人行會更願意默許人幣持續升值，故6至12個月目標價一美元兌6.3元人民幣。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖補充，內地收緊流動性收緊，變相對人民幣有支持，下半年隨着內地經濟重啟，對人民幣基本因素會有支持，央行貨幣政策或比上半年寬鬆。他續指，今年更多中國債券納入國際指數，續有被動資金追中人幣資產，是長遠利好人民幣因素，視乎內地資本帳開放程度、外國投資者吸納人民幣資產的進度，長線目標價一美元兌5.6元人民幣。

記者：胡學能