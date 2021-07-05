羚邦：YouTube廣告收入暫錄百萬 新推收費頻道
文章日期：2021年7月5日 13:12
羚邦集團（2230）今早公布，向內地影視平台嗶哩嗶哩（9626）購買10部日本動畫及1部由B站出品的中國動畫。主席兼行政總裁趙小燕表示，集團跟B站合作多年，故促成今次買賣。對於中國廣電總局的「先審後播」新措施，趙小燕重申公司會做好把關，目前為止能夠符合有關當局要求，影響不大。
趙小燕又指，集團陸續進入遊戲市場，包括今年5月授權網易（9999）使用旗下IP品牌「小王子」，合作推出遊戲「光•遇」小王子。惟趙小燕強調會先集中於核心業務，再透過合作方式拓展遊戲業務，目前未有計劃由自家主導推出遊戲。
財務總監馬正鋒指出，旗下免費YouTube頻道「Ani-One動漫專區」目前有約156萬名訂閱，最新目標為300萬，頻道已開始收到廣告分成。集團由去年年中逐步上載作品，廣告收入累計逾百萬元。另外集團上周四（1日）推出會員收費YouTube頻道「Ani-One Ultra」，每月訂閱費約20元，主力上載日本動畫片，也有計劃上載旗下電影作品。
NFT（非同質化代幣）成為投資熱話，羚邦非執行董事黃幸怡稱，集團亦有意進入NFT市場，認為切合其數碼發展，詳情適時公布。
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