趙小燕又指，集團陸續進入遊戲市場，包括今年5月授權網易（9999）使用旗下IP品牌「小王子」，合作推出遊戲「光•遇」小王子。惟趙小燕強調會先集中於核心業務，再透過合作方式拓展遊戲業務，目前未有計劃由自家主導推出遊戲。

財務總監馬正鋒指出，旗下免費YouTube頻道「Ani-One動漫專區」目前有約156萬名訂閱，最新目標為300萬，頻道已開始收到廣告分成。集團由去年年中逐步上載作品，廣告收入累計逾百萬元。另外集團上周四（1日）推出會員收費YouTube頻道「Ani-One Ultra」，每月訂閱費約20元，主力上載日本動畫片，也有計劃上載旗下電影作品。

NFT（非同質化代幣）成為投資熱話，羚邦非執行董事黃幸怡稱，集團亦有意進入NFT市場，認為切合其數碼發展，詳情適時公布。

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