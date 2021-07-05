恒指今早最低見28042點後稍為回升，但恒科指全日捱沽，若後者跌勢持續，舊經濟股很難撐得住指數。若出現技術性向下突破，跌勢或加劇，屆時要減持股票。

上周五重挫的新能源、汽車、醫藥、體育用品股等有些反彈，但力度一般，今早反彈後高位見沽壓。暫時看不到轉勢向下的跡象，但如過去一個月持續上升的可能性也不大，進入低買高沽的波動市況。

Vesync（2148）主要從事製造及銷售小家電。集團旗下有3個核心品牌，主要透過亞馬遜渠道銷往北美地區。品牌包括「Levoit」旗下的家居環境電器、「Etekcity」旗下的智能小家電、健康監測設備、戶外娛樂產品及個人護理產品及「Cosori」旗下的廚房電器及餐飲用具等。2020年業績強勁，純利飈升7.6倍至5472萬美元，與疫情刺激不無關係。市場或擔心今年需求回落，業績會走樣。另一問題是主力產品空氣淨化器和氣炸鍋關稅不再獲豁免，今年會被徵收25%，也是股價向下的原因。

但集團旗下產品類別仍然有限，今年計劃推出攪拌機、咖啡機、加濕器等，二來正擴大包括線下的銷售渠道，可帶動收入增長。此外，集團產品在亞洲及歐洲近乎空白，未來可拓展的市場廣闊。

走勢上，12元是雙底頸線阻力，近期在此水平徘徊，未有試破失敗便轉頭向下，買盤和持貨者並非純投機買入。筆者傾向有力破位再上。

張兆聰

明報首席評論員