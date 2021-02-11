內地監管拖低科技股 恒指跌128點 科指跌2.2%
文章日期：2021年7月5日 12:15
內地監管科技公司，科指跑輸恒指，藍籌科技股亦拖累恒指表現。恒指今早低開211點後，曾跌最多267點，內地服務業PMI雖遜預期，恒指半日跌幅仍可收窄，高位曾升28點，半日跌128點，高低波幅296點。
恒指半日跌128點或0.45%，報28181點，成交金額885億元；國指跌117點或1.13%，報10297點。恒生科技指數收報7716點，跌2.23%。
藍籌43隻升，14隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升5.33%，收報233元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.99%，收報96.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；交行（3328）跌8.24%，收報4.79元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.46%，收報287.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低125點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報245元，升3.55%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見171.2元，收報172.1元，跌6.06%。
北水南下合計淨流出48.23億元，較上日減少31.54%，連續第2日流出，累計流出118.68億元。南水北上合計淨流入37.65億元人民幣，終止連續3日流出。
歸創通橋（2190）今日上市，定價42.7元。收報59.6元，升39.58%。
匯盈控股折讓18%配股，集資6880萬，股價曾升44%。半日收報0.325元，升30%。
羚邦集團（2230）公布，購買十部日本動畫及一部嗶哩嗶哩（9626）出品動畫。羚邦集團收報0.255元，升2%；嗶哩嗶哩收報902.5元，跌3.48%。
滴滴出行被指違規屬實，網信辦稱App須在中國下架。「ATM」向下，騰訊（0700）收報552元，跌3.92%；阿里巴巴（9988）收報207元，跌2.36%；美團（3690）收報287.4元，跌5.46%。其他科技股方面，百度（9888）收報185.7元，跌3.93%；快手（1024）創上市新低，見171.2元，收報172.1元，跌6.06%。
中證監開綠燈，白雲山（0874）獲准分拆廣州醫藥來港上市。收報23.65元，跌2.27%。
中升（0881）今年次季銷量增15%，引入高瓴集資30億元。中升創上市新高，見77元，收報73.4元，升5.38%。
中芯國際（0981）核心技術高層辭任，公司：對研發無重大不利影響。收報22.7元，跌2.37%。
維他奶（0345）在微博發表聲明，指早前內部信件非經授權，措辭不當。股價曾挫近15%見近13年最大跌幅，低見25元，半日收報26元，跌11.56%。
極氪向吉利（0175）母公司收購三公司部分股權，涉資20億元。吉利收報24.45元，升4.94%。
合景泰富（1813）6月預售額升27.8%。收報10.3元，跌0.39%。
中國奧園（3883）首6個月合同銷售額增33%。見52周低6.42元，收報6.42元，跌1.83%。
破頂股表現
本地地主股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見30.1元，收報30.05元，升1.01%；長實集團（1113）創52周高，見55元，收報54.95元，升2.04%；置富（0778）創52周高，見8.6元，收報8.57元，升2.15%；泓富（0808）創52周高，見3.18元，收報3.18元，升1.6%。
其他破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.13元，收報4.07元，升1.75%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.88元，收報14.6元，升11.96%；上海復旦（1385）創上市新高，見22.2元，收報20.95元，升5.28%；海豐國際（1308）創上市新高，見33.8元，收報32.6元，升0.31%；信利國際（0732）創52周高，見2.27元，收報2.25元，升8.17%；創夢天地（1119）創52周高，見5.39元，收報5.13元，升2.6%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.88元，收報5.82元，升2.11%；石四藥集團（2005）創52周高，見7.78元，收報7.78元，升7.61%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見57.7元，收報57.85元，跌1.95%；網上車市（1490）創上市新低，見0.75元，收報0.79元，升2.6%；易居企業（2048）創上市新低，見5.76元，收報5.92元，跌2.47%；快手（1024）創上市新低，見171.2元，收報172.1元，跌6.06%；佳兆業（1638）見52周低2.81元，收報2.86元，跌1.72%；龍光地產（3380）見52周低10.7元，收報10.72元，跌2.37%；世茂集團（0813）見52周低18.9元，收報18.94元，跌1.35%；奧園（3883）見52周低6.42元，收報6.42元，跌1.83%；睿見教育（6068）見52周低1.97元，收報1.98元，跌4.81%；天立教育（1773）見52周低2.69元，收報2.7元，跌5.59%；思考樂教育（1769）見52周低3.17元，收報3.19元，跌4.78%；阿里健康（0241）見52周低16.1元，收報16.18元，跌2.29%。
其他報道
內地網信辦用國安法 審查貨車幫、BOSS直聘等 停止新用戶注冊
恒指低開211點 維他奶跌11% 中升升10% 歸創通橋升28%