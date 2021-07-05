林曉輝: 續對先施提供財務支持 冀戴德豐對日從商經驗助經營
文章日期：2021年7月5日 11:40
先施公司（0244）今早舉行股東特別大會，就主席林曉輝夫婦動議委任以他為一方的多名董事，進行表決。林曉輝在會內接受股東及股東代表提問時表示，由於先施有過百年品牌，碰上新冠肺炎疫情而遇到困難，有感若出現問題致結束而感到可惜，因此冀入股提供幫助。他說，除了找來非執行董事戴德豐，在引進日本元素方面帶來經驗，他的女兒亦有經營商業的歷練，相信有助先施公司的經營。
在入主先施的過程中，面對與前大股東及前主席馬景煊等人發生矛盾，林曉輝表示，他們正逐步尋求解決。尤其在公司出現財務上困難時，他們已經透過公告表示，會繼續對公司提供財務支持。
對於有小股東對動議委任四洲集團（0374）主席戴德豐為集團非執行董事有意見，林曉輝回應稱，戴德豐是在港少數獲日本政府頒發最高榮譽獎章的一人，相信以戴氏與日本數十年往來及從商經驗，有助先施長遠的業務發展。至於將來的發展大計，日後再作交代。
在今早的特別股東會上，未見馬景煊及前董事成員參與會議。在會後林曉輝沒有回應在門外守候記者，並迅步離場。
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