在入主先施的過程中，面對與前大股東及前主席馬景煊等人發生矛盾，林曉輝表示，他們正逐步尋求解決。尤其在公司出現財務上困難時，他們已經透過公告表示，會繼續對公司提供財務支持。

對於有小股東對動議委任四洲集團（0374）主席戴德豐為集團非執行董事有意見，林曉輝回應稱，戴德豐是在港少數獲日本政府頒發最高榮譽獎章的一人，相信以戴氏與日本數十年往來及從商經驗，有助先施長遠的業務發展。至於將來的發展大計，日後再作交代。

在今早的特別股東會上，未見馬景煊及前董事成員參與會議。在會後林曉輝沒有回應在門外守候記者，並迅步離場。

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