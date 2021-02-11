港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見近一周低
文章日期：2021年7月5日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.27點子至0.09554%，是6月28日後最低，當日報0.09244%。對上一次連跌3日是5月4日，當日拆息報0.08089%。
港元現報7.7667元貶值6點子，曾貶值最多14點子，報7.7675元，亦曾升值最多8點子，報7.7653元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.59點子至0.03289%；1星期HIBOR跌0.68點子至0.05625%；2星期HIBOR跌0.7點子至0.06482%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17036%；6個月期HIBOR跌0.09點子至0.26125%；12個月期HIBOR跌0.73點子至0.36625%。
美元指數現報92.312升值0.086點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.10288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0073%，連續4日收窄，利差是2021年6月28日後最低，當日差距為-0.0118%。
對上一次連續4日收窄，是2021年6月15日，當日利差報0.0099%。
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