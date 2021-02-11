恒指低開211點 維他奶跌11% 中升升10% 歸創通橋升28%
文章日期：2021年7月5日 09:27
恒指今早低開211點或0.75%，報28098點，跌穿保力加通道底，成交金額47億元；國指今早低開75點或0.73%，報10339點。恒生科技指數開市報7832點，跌0.76%。
藍籌8隻升，35隻下跌，15隻無升跌。海底撈（6862）升0.87%，報40.8元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）升0.53%，報3.81元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點；交行（3328）跌8.05%，報4.8元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.42%，報209元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。
恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報75.5元，升2.79%；跌幅最大的是百度（9888）開市報188.3元，跌2.59%。
歸創通橋（2190）今日上市，定價42.7元，開市報55元，升28.81%。
羚邦集團（2230）公布，購買十部日本動畫及一部嗶哩嗶哩（9626）出品動畫。羚邦集團開市報0.26元，升4%；嗶哩嗶哩開市報932元，跌0.32%。
滴滴出行被指違規屬實，網信辦：App須在中國下架。「ATM」向下，騰訊（0700）開市報570元，跌0.78%；阿里巴巴（9988）開市報209元，跌1.42%；美團（3690）開市報300.2元，跌1.25%。
中證監開綠燈，白雲山（0874）獲准分拆廣州醫藥來港上市。白雲山開市報24.85元，升2.69%。
中升（0881）今年次季銷量增15%，引入高瓴集資30億元。中升創上市新高，見76.8元，開市報76.8元，升10.27%。
中芯國際（0981）核心技術高層辭任，公司：對研發無重大不利影響。開市報23元，跌1.08%。
維他奶（0345）在微博發表聲明，指早前內部信件非經授權，措辭不當。開市報26.1元，跌11.22%。
極氪向吉利（0175）母公司收購三公司部分股權，涉資20億元。開市報23.15元，跌0.64%。
合景泰富（1813）6月預售額升27.8%。開市報10.38元，升0.39%。
中國奧園（3883）首6個月合同銷售額增33%。開市報6.57元，升0.46%。
破頂股表現
海豐國際（1308）創上市新高，見32.8元，開市報32.8元，升0.92%；中遠海發（2866）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升1.71%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.2元，開市報3.2元，升0.31%。
破底股方面
破底股包括，新華保險（1336）見52周低26元，開市報26元，無升跌；中國人壽（2628）見52周低15.26元，開市報15.26元，跌0.39%；碧桂園（2007）見52周低8.6元，開市報8.6元，跌0.58%；中人壽（2628）見52周低15.26元，開市報15.26元，跌0.39%。