道期現跌0.149%；標期現跌0.11%；納期現升0.01%。日股現跌0.49%，韓股現升0.31%，澳股現升0.4%。

今日焦點股份可留意：

歸創通橋（2190）今日上市，定價42.7元。

羚邦集團（2230）公布，購買十部日本動畫及一部嗶哩嗶哩（9626）出品動畫。

滴滴出行被指違規屬實，網信辦：App須在中國下架。

中證監開綠燈，白雲山（0874）獲准分拆廣州醫藥來港上市。

中升（0881）今年次季銷量增15%，引入高瓴集資30億元。

中芯國際（0981）核心技術高層辭任，公司：對研發無重大不利影響。

維他奶（0345）在微博發表聲明，指早前內部信件非經授權，措辭不當。

極氪向吉利（0175）母公司收購三公司部分股權，涉資20億元。

合景泰富（1813）6月預售額升27.8%。

中國奧園（3883）首6個月合同銷售額增33%。

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