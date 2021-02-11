港股ADR升89點 美期亞股個別發展 歸創通橋上市
文章日期：2021年7月5日 08:42
美股上周五向上，港股ADR升89點或0.31%，報28399點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.29%，折合報576.19元；阿里巴巴（9988）跌0.29%，折合報211.39元；美團（3690）升0.53%，折合報305.61元；匯控（0005）跌0.12%，折合報44.8元；建行（0939）升0.18%，折合報6.08元。
道期現跌0.149%；標期現跌0.11%；納期現升0.01%。日股現跌0.49%，韓股現升0.31%，澳股現升0.4%。
今日焦點股份可留意：
歸創通橋（2190）今日上市，定價42.7元。
羚邦集團（2230）公布，購買十部日本動畫及一部嗶哩嗶哩（9626）出品動畫。
滴滴出行被指違規屬實，網信辦：App須在中國下架。
中證監開綠燈，白雲山（0874）獲准分拆廣州醫藥來港上市。
中升（0881）今年次季銷量增15%，引入高瓴集資30億元。
中芯國際（0981）核心技術高層辭任，公司：對研發無重大不利影響。
維他奶（0345）在微博發表聲明，指早前內部信件非經授權，措辭不當。
極氪向吉利（0175）母公司收購三公司部分股權，涉資20億元。
合景泰富（1813）6月預售額升27.8%。
中國奧園（3883）首6個月合同銷售額增33%。
其他報道