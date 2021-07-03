八達通指出，市民沿用手上任何八達通卡（包括不記名及個人版實體卡、手機八達通卡、銀行聯營八達通及配飾等）即可登記，毋須額外申請新卡，填寫八達通卡號碼後，一個步驟即可於政府消費券計劃網站完成電子登記，簡易快捷。再將該卡加入八達通 App，便可先賺18元八達通增值額。 憑該卡單月零售消費滿1000 元（以200元或以上的交易累計），便可再賺50元八達通增值額，另於8月和9月連續2個月共可賺100元增值額。因此合共可賺118元增值額。

當消費券金額發放到八達通卡，就成為八達通卡儲值額，可用於日常零售及飲食。市民只須於第一期消費券發放日起，最快四個半月內至長達七個月內累積合資格消費總額不少於4000 元，便可領取第三期1000元消費券。第三期的消費券更沒有消費限制或限期。

該公司更指，有逾300萬元的電子現金券八達通，夥拍超過30個港鐵商場及新地商場，推出八達通卡尊享飲食購物奬賞。12個港鐵商場於7月初推出八達通卡飲食購物優惠高達83折，而22個新地商場則於8月開始，送出總值逾300萬元的電子現金券。這可令5000元消費券金額即時加碼，市民購買能力頓時倍增。

若市民於7月4日至8月18日期間，在12個港鐵商場以八達通卡飲食購物，即享高達83折優惠。若於指定商場的時裝及美容商戶消費滿500元，便即減50元電子優惠券。當於指定商場的餐飲食肆消費滿300元或200元，即減50元或20元電子優惠券。

至於在22個新地商場消費方面，若於8月1日至12月31日期間，以八達通卡用餐可賺現金券，消費滿600元，即送30元電子現金券，可作任何消費用途