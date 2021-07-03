總結全周，納指上升1.9%，標指上升1.7%，道指上升1%。下周一美股因美國國慶假期休市。雖然就業數據進一步向好，不過美國10年期國債收益率反而略為下降0.019厘至1.437厘，維持近日在1.45厘的水平。Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy指出，包括失業救濟和疫苗擔憂等影響就業的不利因素，可能在秋季減弱可快就業增長，惟目前就業市場復蘇，還沒有強勁得令聯儲局進一步收緊貨幣政策的程度。

前紐約聯儲銀行總裁Bill Dudley撰文表示，2013年聯儲局開始退出量寬，引發「收水恐慌」（Taper Tantrum），但今次聯儲局有上次的經驗，可平穩地進行減少量寬，投資者亦會對此有了解，因此認為不須恐慌。至於收水時間，他指出即使每月就業增100萬份，也要到幾個月後才到疫前水平，預期在6個月後會開始減少量寬。

恒指夜期受惠美股提振，上升0.61%收報28320點，高水10點。ADR港股比例指數報28397點，上升0.31%。昨日港股急跌的電商平台股，在美股延續跌勢，阿里巴巴ADR（美：BABA）折合報211.15港元，較港股（9988）收市低0.4%。京東ADR（美：JD）折合報295.55港元，較港股（9618）收市低1.74%。寶尊電商ADR（美：BZUN）折合報89.81港元，較港股（9991）收市低2.01%。