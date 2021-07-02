中國外匯交易中心總裁、債券通董事長張漪今日於論壇上表示， 下一步，公司將繼續優化債券通「北向通」各項服務，並將根據人行與外匯局的部署做好「南向通」相關準備工作，穩步推進債券市場高水平雙向開放。

公司指出，於債券通的推動下，全球三大債券指數「彭博巴克萊全球綜合指數」、「摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數」、「富時羅素世界國債指數」均已將中國債券納入指數範圍，而境外機構持有銀行間市場債券佔總托管量的比例升至3.5%。

公司續指，過去一年中，債券通相繼推出多項重要舉措，包括完善人幣外匯交易安排、延長交易時間及結算周期、推出到期違約債轉讓、成立債券通專家工作組、 發布ePrime系統、允許法人實體入市及國際付費模式。

公司指出，在過去4年中，債券通舉辦上百場路演及虛擬會議，協助境外機構了解中國債市以及人幣資產；未來，債券通將繼續與境內外監管機構、投資者、合作伙伴以及業界同仁共同攜手，不斷完善債券通，推動人幣國際化進程。