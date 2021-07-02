公告指，今日交易時段後，極氪（吉利汽車擁有51%權益之附屬公司）與浙江吉利訂立CEVT收購協議，極氪有條件同意透過附屬公司收購CEVT之100%股權，現金代價約10.58億瑞典克朗（約9.59億港元）。

同時，極氪與吉利汽車集團訂立浩瀚能源收購協議，極氪有條件同意透過附屬公司收購浩瀚能源30%股權，現金代價約900萬元人民幣（約1,082萬港元）。

極氪亦與浙江吉創及寧波威睿（浙江吉創和寧波威睿各自為吉利控股全資擁有之附屬公司）訂立寧波威睿認購協議，極氪有條件同意透過附屬公司按現金代價約為人民幣8.607億元（約10.35億港元），認購寧波威睿之額外資本。於寧波威睿認購事項完成後，極氪及浙江吉創將分別持有51%及49%寧波威睿經擴大之股本。

公告指，CEVT是位於瑞典的汽車研發機構，擁有開發新能源汽車之完備研發系統。收購後，極氪集團可大大加快極氪品牌汽車更新迭代，並為產品研發提供持續及穩定之技術支持。

浩瀚能源主要從事汽車充電設施及技術之研發、提供汽車充電服務以及運營汽車充電網點及網絡。公告指，投資汽車充電設施及技術為新能源汽車生產商之行業慣例，透過極氪集團收購浩瀚能源30%之股權將為吉利汽車控股及其附屬公司提供機遇，能以輕資產方式從該蓬勃發展之市場中受益。另外，透過收購及整合寧波威睿，極氪集團將從持續穩定之動力電池和電驅系統供應中受益。

吉利汽車控股今收報23.3港元，跌4.7%，成交金額34.62億港元。