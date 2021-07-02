是次獎賞計劃旨在鼓勵本港市民盡早接種疫苗，提高全港接種比率，攜手築起防疫屏障。嘉華國際以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值港幣一百萬元。每位得獎者可獲價值港幣二千元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，獎品包括海景咖啡廊4人晚市自助餐、海景軒總厨梁輝雄師傅禮物籃、盛夏 ● 燒羊架及春雞(外帶)、盛夏 ● 燒西冷牛肉(外帶)、盛夏 ● 燒肉眼牛肉(外帶)及Theo Randall招牌菜單 (自煮套裝)。

另外，集團早前亦宣佈將透過東華三院，捐出100萬元發放予該機構屬校學生、服務使用者及其直系家屬，作為疫苗接種前檢查、交通費用及請假接種疫苗等相關支出之津貼，東華三院辛丑年董事局亦同時捐款100萬元，讓更多基層市民受惠，攜手與市民抗疫。每名合資格人士可獲500元津貼。申請期由7月12日開始。