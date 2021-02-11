虛擬銀行｜富融銀行伙WeChat Pay HK推5000元電子消費券優惠
文章日期：2021年7月2日 18:55
再有虛擬銀行宣布，與協助推行政府電子消費券的電子支付營辦商合作，刺激本地消費。富融銀行宣布，與WeChat Pay HK聯手推動電子消費券優惠，它們贊助無綫電視遊戲，今日起至8月27日舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取100%現金積分，即5,000元的消費券有機會倍升至1萬元。
市民需用WeChat Pay HK登記領取政府消費券，用政府消費券每滿500元，即可揭曉抽獎一次。詳情留意翡翠台節目畫面出現的專屬二維碼。
各輪登記詳情：
第一階段（7月2日至8日）
第一輪 開始登記：7月2日（周五）晚上8時TVB節目
截止登記：7月5日（周一）下午5時
第二輪 開始登記：7月5日（周一）晚上8時TVB節目
截止登記：7月8日（周四）下午5時
第二階段（8月25至27日）
第三輪 開始登記：8月25日（周三）晚上8時TVB節目
截止登記：8月26日（周四）下午5時
第四輪 開始登記：8月26日（周四）晚上8時TVB節目
截止登記：8月27日（周五）下午5時