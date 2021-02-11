再有虛擬銀行宣布，與協助推行政府電子消費券的電子支付營辦商合作，刺激本地消費。富融銀行宣布，與WeChat Pay HK聯手推動電子消費券優惠，它們贊助無綫電視遊戲，今日起至8月27日舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取100%現金積分，即5,000元的消費券有機會倍升至1萬元。