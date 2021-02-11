醫脈通孖展超購99倍 康聖環球超154倍
文章日期：2021年7月2日 18:11
早前大熱新股資金逐步解凍，但正招股的13隻新股反應大多淡靜。券商數據顯示，截至今日，提供檢測服務的康聖環球（9960）錄得342億元孖展，超購153倍，較七一假期前有所減少。內地在線醫師平台醫脈通（2192）錄得424億元孖展，較假期前翻倍；該股公開發售集資額4.22億元，超購99倍。兩新股均將於下周三（7日）截飛。
其他孖展反應略好新股，包括未盈利生科股騰盛博藥（2137），該股孖展錄得約163億元，公開發售集資額約2.48億元，超購118倍。騰盛博藥主研HIV、乙型肝炎（HBV）等傳染病療法，旗下核心產品為一款乙肝疫苗。該股將於下周一（5日）截飛。
此外，優趣匯（2177）僅計券商孖展超購23倍。領地控股（6999）旗下領悅服務（2165）剛足額。汽車經銷商百得利（6909）超購近1倍。華南職業教育（6913）超購近1倍。環球新材（6616）超購2倍。
其他公開發售孖展暫不足額新股，包括中國通才教育（2175）、德信服務（2215）、康橋悅生活（2205）、融信服務（2207）、三巽控股（6611）。
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