H&M於2020年發出一份「關於盡職調查的聲明」，強調企業關注新疆少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」的問題，不會使用新疆棉。隨即惹起中國官媒批評，H&M的產品遭內地網購平台天貓、京東、拼多多等全面下架，內地地圖應用程式刪除了門市訊息，一些展銷場遭到關閉。內地網民亦發起杯葛運動，對發表拒用新疆棉的企業作出抵制。

受著一連串的抵制潮，部分公司包括ZARA母公司Inditex刪除或更改他們對新強棉的聲明。而H&M則再次確認相關聲明，並指他們希望成為一個負責任的採購方。

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