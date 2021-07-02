拒用新疆棉遭抵制 H&M中國銷售額下跌逾2成
文章日期：2021年7月2日 17:57
今年3月底曾發表抵制新疆棉聲明的瑞典服飾品牌H&M，在3至5月的第二個財季於中國的銷售額，比去年同期疫情期間22.59億瑞典克朗跌至16.24億瑞典克朗，以當地匯率計算，減少23%，截至5月底，中國的分店數量減少13間至489間。對比H&M的其餘十大銷售市場地區，中國是唯一沒有銷售增長的地區。《華爾街日報》引述H&M行政總裁海倫娜·赫爾默森（Helena Helmersson）指，中國早前有近20間分店因中國消費者抵制而關閉，現在約有十間分店仍然關閉，並指中國的情況仍然複雜。
H&M於2020年發出一份「關於盡職調查的聲明」，強調企業關注新疆少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」的問題，不會使用新疆棉。隨即惹起中國官媒批評，H&M的產品遭內地網購平台天貓、京東、拼多多等全面下架，內地地圖應用程式刪除了門市訊息，一些展銷場遭到關閉。內地網民亦發起杯葛運動，對發表拒用新疆棉的企業作出抵制。
受著一連串的抵制潮，部分公司包括ZARA母公司Inditex刪除或更改他們對新強棉的聲明。而H&M則再次確認相關聲明，並指他們希望成為一個負責任的採購方。
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