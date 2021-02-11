中原按揭研究部資料顯示，今年6月份，匯豐銀行及中銀香港（2388）現樓按揭巿佔率按月分別增加0.6個百分點及1.1個百分點，帶動四大銀行巿佔率按月再升0.3個百分點，至佔73.7%，匯豐銀行巿佔率增至24.3%，中銀香港巿佔率佔23.3%續排第2，恒生銀行（0011）巿佔率14.7%及渣打銀行巿佔率11.4%，排名按月不變，分別排第3及第4；花旗銀行單月市佔率減少0.3個百分點，至佔3.8%，但排名升一級至排第5，進佔五大。

中原按揭研究部資料指出，6月份樓花按揭登記828宗，按月再增25.8%，因月內有大型新盤上會登記，登記逾65%來自柏傲莊(247宗)、LP10(177宗)及帝御‧嵐天(116宗)。6月份匯豐銀行樓花按揭市場佔有率27.5%，按月增1.1個百分點，保持連續5個月高踞樓花巿佔率榜首；中銀香港期內巿佔率19.9%排第二，巿佔率按月增0.1個百分點。

上半年中銀現樓按揭登記暫領先榜首

總結今年上半年現樓按揭登記量按年增加27%至43,445宗，中銀香港累積承辦10,654宗現樓按揭登記，登記量按年增2.8%，以24.5%的巿佔率，暫領先榜首位置；第二名匯豐期內錄10,375宗登記，與首位相差279宗，登記量按年增加6.9%，巿佔率23.9%，第三位恒生銀行有6,124宗登記，按年增多8.1%，巿佔率14.1%。

樓花登記方面，今年首6個月錄得2,779宗登記，按年少21%，匯豐銀行以713宗樓花按揭登記巿佔25.7%暫排名第一，登記量按年增62.2%，第2位中銀香港595宗登記(巿佔率21.4%)，按年減少32.3%，相反第3位恒生銀行登記量增加67.8%，至336宗，巿佔率16%。

王美鳳指，疫情緩和下失業率回落、經濟動力回升，樓市持續向好，息率維持低水平，利好樓巿及按巿，預期下半年按揭登記數字將會進一步增加。

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