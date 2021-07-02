市監局擬上調壟斷行為罰款至違法所得5倍以下
文章日期：2021年7月2日 17:13
國家市場監管總局對《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》公開徵求意見，擬對低價傾銷、價格歧視、價格串通等行為，處違法所得5倍以下罰款；若沒有違法所得，則處違法行為發生期間銷售額1%以上至10%以下的罰款。情節嚴重將責令停業整頓，或者吊銷營業執照。
現行的《價格違法行為行政處罰規定》於2010年修訂，市監總局在昨日公布的修訂徵意見稿，新增電子商務平台的價格違法行為，包括電子商務平台經營者利用大數據、演算法等技術，根據消費者偏好、交易習慣，對同一商品或服務在同等交易條件設置不同價格（內地俗稱「殺熟」）。
目前《反壟斷法》主要針對具市場支配地位的公司，是次的行政處罰修訂則訂明沒有市場支配地位的電子商務平台，通過補貼等低於成本價傾銷，可處上一年度銷售總額0.1%至0.5%的罰款，並沒收違法所得。此外，市監總局修改低價傾銷、價格歧視、哄抬價格等罰則，將10萬元至500萬元人民幣的罰款金額，改為違法行為期間的銷售額1%至10%，亦加入針對行業協會、中介機構組織的操縱市場價格行為等罰則。
去年12月，阿里巴巴（9988）被市監局立案調查，在中國境內網絡零售平台出現「二選一」壟斷行為，罰款182.28億元（人民幣，下同）（約216.29億港元），相當於2019年中國境內銷售額4557.12億
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