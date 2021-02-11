港股假期後延續跌勢，加上A急挫，恒指今早高開31點已見全日頂，午後跌幅更進一步擴大至最多跌596點或2.07%，是2021年5月11日後最大跌幅。恒指收市跌517點或1.8%，報28310點，高低波幅627點。恒指4連跌，累挫977點，對上一次連跌4日是6月7日；另外恒指亦連續第4日陰燭，對上一次是6月10日。