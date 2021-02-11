恒指收市跌517點 本周累跌3.3% 4個月最大按周跌幅
文章日期：2021年7月2日 16:34
港股假期後延續跌勢，加上A急挫，恒指今早高開31點已見全日頂，午後跌幅更進一步擴大至最多跌596點或2.07%，是2021年5月11日後最大跌幅。恒指收市跌517點或1.8%，報28310點，高低波幅627點。恒指4連跌，累挫977點，對上一次連跌4日是6月7日；另外恒指亦連續第4日陰燭，對上一次是6月10日。
大市成交金額1758億元，較上日增加25.37%，是6月18日2055.03億元成交後最多；國指跌247點或2.32%，報10415點。恒生科技指數收報7892點，跌3.22%。
恒指一舉跌穿10天線(28798.85點)、20天線(28769.95點)及50天線(28727.14點)。亦一度跌穿保力加通道下軸(28289點)，收市重回其上。
藍籌13隻升，43隻下跌，2隻無升跌。恒安（1044）升1.73%，收報52.9元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）升1.02%，收報8.92元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；信義光能（0968）跌8.11%，收報15.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.12%，收報304元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低123點。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報107.8元，升2.47%；跌幅最大的是微盟（2013）收報15.9元，跌7.13%。
北水南下流入一日後轉為流出，合計淨流出70.45億元，南水北上合計淨流出86.03億元人民幣，較上日增加174.03%，連續第3日流出，累計流出157.97億元。
一周表現
恒指本周累跌3.34%或977點，跌幅是2021年2月26日後最大，當時收市跌幅為5.43%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升9.47%，其次為港鐵（0066）及長實集團（1113），分別升1.05%及1.03%。而表現最差的是吉利（0175），累跌10.56%，其次為工行（1398）及美團（3690），分別跌9.36%及7.88%。
國指本周累跌4.25%或462點，跌幅是2021年2月26日後最大，當時收市跌幅為7.1%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升9.47%，其次為網易（9999）及京東（9618），分別升3.2%及1.97%。而表現最差的是快手（1024），累跌11.41%，其次為吉利（0175）及工商銀行（1398），分別跌10.56%及9.36%。
科指本周累跌4.17%或343點，跌幅是2021年5月14日後最大，當時收市跌幅為4.9%；本周表現最佳的是網易（9999），累升3.2%，其次為ASM PACIFIC（0522）及京東（9618），分別升2.67%及1.97%。而表現最差的是微盟（2013），累跌11.76%，其次為快手（1024）及金蝶（0268），分別跌11.41%及9.88%。
午後消息股表現
完美醫療（1830）季度銷售按年增三成。收市報8.74元，跌6.8%。
金融時報：馬雲和蔡崇信向銀行抵押阿里（9988）股份。阿里巴巴收報212元，跌3.64%。
富力地產（2777）6月銷售收入按月升3%。收報8.81元，跌0.56%。
今早及隔晚消息股表現
花樣年（1777）料上半年銷售額按年升逾6成。花樣年見52周低0.85元，收報0.87元，跌1.14%。
中駿商管（0606）上市，定價3.7元。收報4元，升8.11%。
綠葉製藥（2186）：建議分拆博安生物並獨立上市。收報5.21元，升1.96%。
中國石油（0857）發盈喜，料上半年轉賺最多900億人幣。創52周高，見3.96元，收報3.79元，升0.26%。
怡和作價百億售Benz內地代理業務，中升（0881）接貨。中升創上市新高，見70.8元，收報69.65元，升7.82%。
恒大（3333）上半年合約銷售額跌2.3%。收報10.06元，跌0.59%。
美團（3690）王興出席中共百年大會，市場料其在唐詩事件後重獲青睞。收報304元，跌5.12%。
澳門6月賭收升逾8倍，勝市場預期，不過港股通關無期，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報14.02元，跌1.68%；美高梅中國（2282）收報11.3元，跌3.91%；澳博控股（0880）收報8.5元，升0.24%；永利澳門（1128）收報12.18元，跌0.33%；銀河娛樂（0027）收報60.7元，跌2.33%；金沙中國（1928）收報32.45元，跌0.76%。
翠華控股（1314）去年度蝕1.24億，在港餐廳收入跌近半。收報0.325元，無升跌。
新創建（0659）售厦門碼頭套現近19億，全退港口投資。收報8.16元，跌1.21%。
遠東發展（0035）售倫敦酒店套現1.15億英鎊，擬循環投資擴全球酒店組合。收報3.07元，升4.78%。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料中期轉賺。創52周高，見1.15元，收報0.95元，升7.95%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見18.12元，收報17.58元，跌0.9%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.249元，收報0.242元，升1.26%；石四藥集團（2005）創52周高，見7.5元，收報7.23元，升4.18%；中國中藥（0570）創52周高，見5.59元，收報5.15元，跌3.2%；白雲山（0874）創52周高，見26.2元，收報24.2元，跌1.43%。
藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見148元，收報139.5元，跌1.97%；金斯瑞（1548）創上市新高，見36.35元，收報34.65元，升2.21%；藥明康德（2359）創上市新高，見188元，收報176.6元，跌2.59%。
其他破頂股包括，越秀服務（6626）創上市新高，見5.73元，收報5.49元，跌1.08%；森松國際（2155）創上市新高，見12.54元，收報10.14元，升25.65%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.83元，收報5.7元，跌0.7%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.6元，升3.45%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.28元，收報0.26元，跌1.89%；長實集團（1113）創52周高，見54.1元，收報53.85元，升0.47%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見58.75元，收報59元，跌7.81%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.205元，收報0.209元，跌6.28%；攜程集團（9961）創上市新低，見272.2元，收報278.2元，升0.8%；網上車市（1490）創上市新低，見0.77元，收報0.77元，跌4.94%；快手（1024）創上市新低，見180元，收報183.2元，跌5.95%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見15.8元，收報16.66元，跌2.69%；龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）創上市新低，見0.181元，收報0.2元，跌1.48%；花樣年（1777）見52周低0.85元，收報0.87元，跌1.14%；思考樂教育（1769）見52周低3.25元，收報3.35元，跌5.63%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.43元，收報1.46元，跌3.95%；阿里健康（0241）見52周低16.42元，收報16.56元，跌3.83%；魯大師（3601）見52周低2.15元，收報2.18元，跌3.11%；易居企業（2048）見52周低6.05元，收報6.07元，跌8.58%；