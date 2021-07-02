根據公告，該錯報出現在某上市公司截至2015年12月31日的綜合財報中，該上市公司低估了平均股數，因此嚴重高估了每股收益。當局指出，低估的原因是該上市公司未能就匯報期間發行的紅股股份、公開發售股份影響，對平均股數作出考慮。

財匯局指出，每股收益的披露出現重大錯報，將會削弱不同匯報期財務表現的可比性，並可能導致股東及潛在投資者基於不適當的比較，作出錯誤的投資決定。

當局批評，該上市公司核數師未能察覺重大錯報，並發出不恰當的審計意見；該項目的合伙人明顯未能充分理解適用的財務匯報準則，特別是本應採用的特別考慮因素，因此沒有運用適當的專業判斷。

財匯局指出，由於審計發生在2019年10月1日前，因此調查報告已轉介至香港會計師公會；為免影響紀律處分程序，相關人士名稱暫不公開。根據公告，財匯局於2019年要求該公司調整每股收益，向市場披露重大錯報，該上市公司於2019年年報中完成披露。

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