歐陽江又指，集團一年前已規劃擴張，而疫情下，租金跌幅達三成以上，全球可供選擇的業務點增加，目前是非常好的擴張機會，而香港的業務點過去一年有142個營業日關閉，僅令公司的合約銷售跌3%。

集團會在今年10月1日或之前新設14間「醫療健康+醫療美容」服務中心，分布香港、內地、澳洲及新加坡，總服務面積將增加39%，至逾32.2萬平方呎。目標2021/22年度在全球開設20間服務中心。其中，今年9月會在尖沙咀、沙田、中環各設大型醫療中心，總面積超過47,000平方呎，該3個地方總資本開支料合共至少4,000萬元，相信開舖後半年內達收支平衡。集團認為，後疫情時代，經過一年多的生活限制後，內地客戶對優質健康及醫療保健旅遊的要求更多，新開設的中心將有助進軍高端醫療旅遊領域，能夠更廣泛接觸大灣區來講尋求高級醫療保健及醫療美容服務的遊客。

歐陽江認為，公司醫療美容服務在香港市佔率達四分一，惟該部分增長潛力有限，反而本地醫療健康服務需求龐大，目前公司醫療美容服務收入比重佔至少七成，希望今個財年，醫療健康服務、醫療美容服務的收入比重能做到五五比，最終他認為兩者收入比重會是八二比。整體純利率方面，認為今個財年或有微跌，醫療健康服務純利率不及醫療美容高，醫療健康服務比重提升，有機會拖低利潤邊際，因所涉專業人士薪酬成本會較高，但認為整體今年收入、純利都有顯著升幅，純利率有信心維持25%至30%，又稱目標未來3年內，純利可較上個財年翻兩番。

首席財務總監蘇顯龍表示，公司本月15日會由每手4000股，改為1000股，冀增強股份流通性。歐陽江表示，未有打算增發股份，但會繼續增持公司股份。

記者：胡學能

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