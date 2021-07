一年好不容易地過去,歐洲國家盃2020八強階段快將上演,今屆話題多多,球員奇蹟復活、但死亡之組打生打死結果all death、烏龍球領放成神射手、多場最後一刻逆轉勝、英格蘭國家隊擊敗宿敵德國後又可以去到多遠⋯?Football is coming home,足球真係好靚。If it is a football state, so why not? Brilliant.