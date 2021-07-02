WeChat Pay HK：消費券計劃錄「創記錄」投放
文章日期：2021年7月2日 14:50
消費券登記在即，多個支付平台摩拳擦掌。騰訊（0700）金融科技副總裁洪丹毅表示，平台就今次消費券活動投放更大量資源，惟未有透露實際數字，僅強調市民以WeChat Pay HK領取消費券，人均可得到額外1萬元優惠額度；及「日日有千抽」的每日大抽獎，最高可得到5000元加碼賞，在用戶領取消費券後使用等各種額外優惠，反映平台的大量投放，更形容為「創記錄」投入。
洪丹毅坦言，雖然主要公共交通工具暫未支援WeChat Pay HK支付，但認為平台就消費券計劃推出的優惠眾多，相信能夠彌補該不足且吸引用戶使用。他亦透露，WeChat Pay HK正與港鐵（0066）及各巴士公司等有關部門，商討支付交通費方面事宜，預計明年推出。
營運數據方面，洪丹毅透露，WeChat Pay HK在港錢包用戶數量達380萬，受消費券計劃帶動，每日平均申請數量上升70%。平台同時覆蓋超過10萬間商戶，當中新商戶以中小型較多，亦正與約兩個外賣平台商討合作，詳情適時公布。
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