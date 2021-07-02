洪丹毅坦言，雖然主要公共交通工具暫未支援WeChat Pay HK支付，但認為平台就消費券計劃推出的優惠眾多，相信能夠彌補該不足且吸引用戶使用。他亦透露，WeChat Pay HK正與港鐵（0066）及各巴士公司等有關部門，商討支付交通費方面事宜，預計明年推出。

營運數據方面，洪丹毅透露，WeChat Pay HK在港錢包用戶數量達380萬，受消費券計劃帶動，每日平均申請數量上升70%。平台同時覆蓋超過10萬間商戶，當中新商戶以中小型較多，亦正與約兩個外賣平台商討合作，詳情適時公布。

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