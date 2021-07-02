羅兵咸：料全年港交所集資逾5000億元
文章日期：2021年7月2日 15:03
羅兵咸永道發布半年IPO報告，該行統計，今年上半年港交所共有47家公司上市，半年集資額錄得約2130億元，按年增1倍。該行估計，今年全年將可有150家企業來港上市，估計主板新上市公司可有145家，預計港交所全年集資總額有望達5000億元，若可落實，則將創下年度集資額紀錄。
報告顯示，按行業分，上半年新上市公司中，零售、消費品及服務行業佔48%；金融服務行業佔20%；資訊科技及電訊佔17%；工業行業佔20%。按首日表現分，最多公司首日升幅介乎0至一成，有14家；首日升幅超1倍的公司有5家。
羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢表示，對下半年市場「非常樂觀」。他指出，於6月底已有超過100家企業遞表，排隊上市的公司數量多。他續指，下半年新上市公司中，集資額超過100億元的公司將有5家至7家；集資額介乎50億元至100億元的公司將有5家至10家；50億元以下公司將有約80家。
黃金錢亦指出，今年上半年企業估值較去年為高，若市場無大波動，相信此趨勢將穩定維持。他解釋，期內攤薄市盈率超過20倍的公司共有17家，佔期內新股56%，且有14家公司未有盈利；而去年攤薄市盈率逾20倍佔期內新股38%，且有4家公司未有盈利。
下半年新股行業方面，他表示，生物醫藥、包括新能源汽車在內的環保板塊，估計均將有新股來港。
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