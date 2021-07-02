中石油（0857）盈喜，加上俄羅斯及沙地就產量達成協議，油價向好，連同中海油（0883）股價齊升2%。紙業股大升，廢紙回收價近期漲逾20%，市場視作需求強勁利好廠商，玖紙（2689）及理文（2314）均升逾9%。

如果市場又見支持，筆者仍是傾向今早大跌的高升股是較佳的入市對象。但可能選一些回調幅度已大，也有基本因素支持的股份，石藥（1093）是其之中一。石藥今年表現不錯，主因是有業績支持。今年首季多賺26.9%至14.7億元（人民幣，下同），基礎溢利按年升63.3%。期內，收入按年增9.9%至67.3億元。

面對持續集採措施，石藥透過加速創新研發去支撐收入盈利增長。集團預期，未來三年，將上市新產品60餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個。

受業績刺激，石藥股價5月份向上突破高見12.68元，之後受到新一輪集採、獲利盤影響而回調，今早下試11元關口，即去年8月高位。可觀察此水平的支持力度，若下周沽壓不大，可以分段收集博業績帶動下再試高位。

張兆聰

明報首席評論員