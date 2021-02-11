恒指今早高開31點，高位升31點，低位跌516點，曾跌最多1.79%，是5月13日後最大跌幅。半日收市跌462點或1.6%，報28365點，高低波幅547點。大市成交金額945億元；國指跌222點或2.08%，報10441點。恒生科技指數收報7905點，跌3.07%。