恒指半日跌462點 見近兩個月最大跌幅 中駿商管升8.9%
文章日期：2021年7月2日 12:19
恒指今早高開31點，高位升31點，低位跌516點，曾跌最多1.79%，是5月13日後最大跌幅。半日收市跌462點或1.6%，報28365點，高低波幅547點。大市成交金額945億元；國指跌222點或2.08%，報10441點。恒生科技指數收報7905點，跌3.07%。
藍籌7隻升，46隻下跌，5隻無升跌。中海油（0883）升2.04%，收報9.01元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；信義光能（0968）跌8%，收報15.42元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.75%，收報308.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低90點。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報108.9元，升3.52%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報39.55元，跌7.81%。
恒指半日一舉跌穿10天線(28804.35點)、20天線(28772.69點)及50天線(28728.24點)
北水南下合計淨流出26.34億元，終止連續1日流入。南水北上合計淨流出64.13億元人民幣，較上日增加104.29%，連續第3日流出，累計流出136.08億元。
花樣年（1777）料上半年銷售額按年升逾6成。花樣年見52周低0.85元，收報0.87元，跌1.14%。
中駿商管（0606）上市，定價3.7元。收報4.03元，升8.92%。
綠葉製藥（2186）：建議分拆博安生物並獨立上市。收報5.19元，升1.57%。
中國石油（0857）發盈喜，料上半年轉賺最多900億人幣。創52周高，見3.96元，收報3.85元，升1.85%。
怡和作價百億售Benz內地代理業務，中升（0881）接貨。中升創上市新高，見70.7元，收報70.35元，升8.9%。
恒大（3333）上半年合約銷售額跌2.3%。收報9.86元，跌2.57%。
美團（3690）王興出席中共百年大會，市場料其在唐詩事件後重獲青睞。收報308.4元，跌3.75%。
澳門6月賭收升逾8倍，勝市場預期。新濠國際發展（0200）收報13.98元，跌1.96%；美高梅中國（2282）收報11.3元，跌3.91%；澳博控股（0880）收報8.39元，跌1.06%；永利澳門（1128）收報12.16元，跌0.49%；銀河娛樂（0027）收報60.3元，跌2.98%；金沙中國（1928）收報32.05元，跌1.99%。
翠華控股（1314）去年度蝕1.24億，在港餐廳收入跌近半。收報0.325元，無升跌。
新創建（0659）售厦門碼頭套現近19億，全退港口投資。收報8.2元，跌0.73%。
遠東發展（0035）售倫敦酒店套現1.15億英鎊，擬循環投資擴全球酒店組合。收報3.02元，升3.07%。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料中期轉賺。創52周高，見1.15元，收報0.99元，升12.5%。
破頂股表現
藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見148元，收報142元，跌0.21%；金斯瑞（1548）創上市新高，見36.35元，收報34.1元，升0.59%；藥明康德（2359）創上市新高，見188元，收報181.3元，無升跌；石四藥集團（2005）創52周高，見7.49元，收報7.26元，升4.61%；中國中藥（0570）創52周高，見5.59元，收報5.29元，跌0.56%；白雲山（0874）創52周高，見26.2元，收報24.55元，無升跌。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見18.12元，收報17.72元，跌0.11%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.249元，收報0.239元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，攜程集團（9961）創上市新低，見272.2元，收報276.6元，升0.22%；網上車市（1490）創上市新低，見0.77元，收報0.78元，跌3.7%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見15.8元，收報16.18元，跌5.49%；龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）創上市新低，見0.181元，收報0.181元，跌10.84%；思考樂教育（1769）見52周低3.32元，收報3.33元，跌6.2%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.43元，收報1.46元，跌3.95%；魯大師（3601）見52周低2.16元，收報2.17元，跌3.56%；易居企業（2048）見52周低6.12元，收報6.27元，跌5.57%；中國人壽（2628）見52周低15.3元，收報15.34元，跌0.39%；中國平安（2318）見52周低74.65元，收報74.85元，跌1.58%；山東黃金（1787）見52周低13.72元，收報13.74元，無升跌。
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