恒指高開31點 中駿商管上市升2.9% 勝獅貨櫃升19.3%
文章日期：2021年7月2日 09:29
恒指今早高開31點或0.11%，報28859點，成交金額69億元；國指今早低開1點或0.02%，報10662點。恒生科技指數開市報8137點，跌0.22%。
藍籌27隻升，22隻下跌，9隻無升跌。中石油（0857）升3.44%，報3.91元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.48%，報598.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；信義光能（0968）跌5.61%，報15.82元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.73%，報216.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報107.9元，升2.57%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報74.25元，跌3.45%。
中駿商管（0606）上市，定價3.7元。開市報3.81元，升2.97%。
綠葉製藥（2186）：建議分拆博安生物並獨立上市。開市報5.2元，升1.76%。
中國石油（0857）發盈喜，料上半年轉賺最多900億人幣。創52周高，見3.91元，開市報3.91元，升3.44%
怡和作價百億售Benz內地代理業務，中升（0881）接貨。開市報67.8元，升4.9%。
恒大（3333）上半年合約銷售額跌2.3%。開市報10.38元，升2.57%。
美團（3690）王興出席中共百年大會，市場料其在唐詩事件後重獲青睞。開市報318.2元，跌0.69%。
澳門6月賭收升逾8倍，勝市場預期。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）開市報14.3元，升0.28%；美高梅中國（2282）開市報11.7元，跌0.51%；澳博控股（0880）開市報8.49元，升0.12%；永利澳門（1128）開市報12.4元，升1.47%；銀河娛樂（0027）開市報62.65元，升0.8%；金沙中國（1928）開市報33元，升0.92%。
翠華控股（1314）去年度蝕1.24億，在港餐廳收入跌近半。開市報0.325元，無升跌。
新創建（0659）售厦門碼頭套現近19億，全退港口投資。開報8.3元，升0.48%。
遠東發展（0035）售倫敦酒店套現1.15億英鎊，擬循環投資擴全球酒店組合。開市報2.93元，無升跌。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料中期轉賺。開報1.05元，升19.3%，創52周高。
破頂股表現
破頂股包括，越秀服務（6626）創上市新高，見5.65元，開市報5.65元，升1.8%；藥明康德（2359）創上市新高，見186元，開市報186元，升2.59%；中國中藥（0570）創52周高，見5.46元，開市報5.46元，升2.63%；白雲山（0874）創52周高，見25.45元，開市報25.45元，升3.67%。
破底股方面
破底股包括，碧桂園（2007）見52周低8.7元，開市報8.7元，無升跌。