較早前，有本地傳媒最新引述消息指，澳門當局最快明日（7月2日）公布港澳7月11日恢復通關。

戴華浩表示，適用對象為已完成2劑新冠疫苗接種後14天的人士，訪澳時須持有48小時內作出的核酸檢測陰性報告，來澳後亦須接受多次的核酸檢測。他補充，相關入境澳門的人士健康碼為藍色，其活動範圍亦有一定的限制，如入住酒店的特定樓層，不可參加不佩戴口罩的活動或聚會，亦不可進入酒吧、卡拉OK、舞廳等場所。此外，港澳通關方案將採取配額制，會分階段訂定名額並需要事前提出申請。但相關具體安排及方案，將會適時公佈。他又稱，澳門市民往香港的通關措施與香港市民來澳門的措施不會掛鉤，具體通關方案待香港政府公佈。

就傳媒關注港澳通關方案由何日開始計算，他強調，根據香港現時疫情，若香港沒有出現源頭不明本地個案，原則上香港的輸入相關病例或源頭明確個案沒引起當地社區傳播，這些個案清零 14天後可實施通關便利方案，然而澳門需與香港商討由哪一宗病例開始計 14天，待完成磋商後會盡快公佈。

香港衞生署衞生防護中心昨日表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的2019冠狀病毒病源頭不明的初步確診本地個案。

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