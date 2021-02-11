港股ADR跌80點 美期、亞股向上 中駿商管上市
文章日期：2021年7月2日 08:48
美股向上，港股ADR跌80點或0.28%，報28747點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.59%，折合報580.56元；阿里巴巴（9988）跌2.1%，折合報215.37元；美團（3690）跌0.81%，折合報317.81元；匯控（0005）升1.05%，折合報45.32元；建行（0939）跌0.86%，折合報6.06元。
道期現升0.069%；標期現升0.05%；納期現跌0.04%。日股現升0.17%，韓股現升0.13%，澳股現升0.51%。
今日焦點股份可留意：
中駿商管（0606）上市，定價3.7元。
綠葉製藥（2186）：建議分拆博安生物並獨立上市。
中國石油（0857）發盈喜，料上半年轉賺最多900億人幣。
怡和作價百億售Benz內地代理業務，中升（0881）接貨。
恒大（3333）上半年合約銷售額跌2.3%。
美團（3690）王興出席中共百年大會，市場料其在唐詩事件後重獲青睞。
澳門6月賭收升逾8倍，勝市場預期。
翠華控股（1314）去年度蝕1.24億，在港餐廳收入跌近半。
新創建（0659）售厦門碼頭套現近19億，全退港口投資。
遠東發展（0035）售倫敦酒店套現1.15億英鎊，擬循環投資擴全球酒店組合。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料中期轉賺。
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