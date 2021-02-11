油價向上，由於阿聯酋最後一刻提出反對，OPEC+未能在周四達成增產協議。紐約期油曾升最多3.74%，是6月1日後最大升幅，昨高見76.22美元，收市報75.23美元，是2018年10月3日後收市新高，當日報76.41美元。布蘭特期油曾升最多2.14%，是6月1日後最大升幅，昨高見76.74美元，是2018年10月31日76.92美元後最高。紐約期油、布蘭特期油齊齊連升3日。

道瓊斯工業平均指數收漲131點，升幅0.38%，報34633點。標普500指數收漲22點，升幅0.53%，報4319點。納斯達克綜合指數收漲18點，或0.13%，報14522點。

聯合健康升1.11%，報404.89美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而高盛跌1.2%，報374.99元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報137.27元，升0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報2448.89元，升0.29%，亞馬遜收市報3432.97元，跌0.2%，Facebook收市報354.39元，升1.92%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報455點。德國DAX指數收漲0.47%，報15603點；法國CAC 40指數漲0.71%，報6553點；英國富時100指數收漲1.25%，報7125點。