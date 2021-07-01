怡和在內地的汽車業務包括全資擁有仁孚及持有中升股權。藉著此項交易，仁孚在內地的業務將與中升集團合併，建立單一大型的綜合業務發展平台，在多變的市場環境中獲得更好的發展，並同時實現規模經濟效益。根據有關交易條款，現金代價部份佔9億美元（69.88億元），餘額則以每股作價 63.3964元，發行4897.5萬股支付，總值4億美元（31.06億元）。完成交易後，怡和控股連同旗下全資附怡和策略，在中升的持股由原先的19.58%，提高至21.25%。中升主席兼大股東黃毅等人的持股，則由原先的56.7%，略攤薄至55.53%。發行新股造價，則較周三最後收市價64.6元，折讓1.86%。

怡和行政總裁韋梓強表示：「加強戰略合作將會為中升集團及怡和集團帶來龐大的發展潛力。透過整合投資並與中升集團更緊密的合作，能有效鞏固怡和集團在中國大陸迅速發展的汽車行業中的市場地位。」作為中升的戰略股東，怡和將繼續指派兩名代表出任中升的非執行董事。

對於這次戰略合作，中升主席黃毅表示：「我們非常期待這次戰略合作帶來協同效應，進一步加強與怡和集團在中國大陸的合作關係。仁孚中國大陸團隊的加盟將大大提升我們在華南及華西地區的影響力，為我們注入市場領先的營運及管理經驗。 」